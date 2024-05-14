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Как оформить туристическую визу в Китай: подводные камни и перечень документов

Как оформить туристическую визу в Китай: подводные камни и перечень документов

Россияне активно выбирают Китай для туристических поездок. Однако процесс оформления визы в КНР зачастую сопровождается сложностями из-за нехватки информации по необходимым документам или отсутствия знаний о нюансах, к примеру, о влиянии штампов о посещении Турции или Египта на итоговое решение.

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