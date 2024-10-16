"Нас никто не предупреждал": Суджу взяли за 4 часа. А по ТВ звучали успокоительные доклады

В Судже более тысячи пропавших без вести, а сам город, как оказалось, ВСУ взяли за 4 часа. Люди были уверены, что армия быстро откинет врага, но этого не произошло — бои продолжаются уже третий месяц, а по ТВ как звучали, так и звучат успокоительные доклады.