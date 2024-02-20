Биолог раскрыла причины хронической усталости

Врачи же уверены, что причиной этого служит стресс.Морин Хансон, молекулярный биолог из Корнеллского университета, представила новые доказательства, указывающие на вирусную природу синдрома хронической усталости и связь между этим заболеванием и инфекционными болезнями.
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