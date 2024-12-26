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Путин отреагировал улыбкой на предложение Лукашенко о поставке десяти систем «Орешник»

Путин отреагировал улыбкой на предложение Лукашенко о поставке десяти систем «Орешник»

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поставить десять систем «Орешник» в республику».

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