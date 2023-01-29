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«Крылья» хотят арендовать вингера ЦСКА Ушакова на замену Пиняеву. Армейцы против

Вингер ЦСКА Егор Ушаков интересен нескольким клубам Мир РПЛ. Арендовать 20-летнего игрока, в частности, намерены «Крылья Советов», которые видят в нем замену ушедшему Сергею Пиняеву.

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