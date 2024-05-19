Фернандо Алонсо стартует с пит-лейна в гонке в Имоле

Фернандо Алонсо стартует с пит-лейна в гонке в ИмолеAston MartinМеждународная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что стюарды приняли решение о старте Фернандо Алонсо с пит-лейна на Гран При Эмилии-Романьи.