Фернандо Алонсо стартует с пит-лейна в гонке в Имоле

Фернандо Алонсо стартует с пит-лейна в гонке в ИмолеAston MartinМеждународная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что стюарды приняли решение о старте Фернандо Алонсо с пит-лейна на Гран При Эмилии-Романьи.
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