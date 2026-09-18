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Контрафронт

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Австралия: Совет города Джоондалуп объявил, что все пляжи от Бернс-Бич до Мармион-Бич в северном...

Австралия: Совет города Джоондалуп объявил, что все пляжи от Бернс-Бич до Мармион-Бич в северном Перте, Западная Австралия, были закрыты ранее в тот же день после того, как пловец был убит во время нападения акулы на пляже Сорренто в утренние часы.

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