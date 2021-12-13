БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ КАЖДОГО: СКАНДАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ QR-КОДОВ

СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ КАЖДОГО: СКАНДАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ QR-КОДОВ

ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Чем может обернуться для страны и каждого из нас принятие Госдумой проекта федерального закона № 17357-8 о введении QR-кодов? Накануне рассмотрения законопроекта известный православный юрист, доктор юридических наук, профессор, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Игорь Понкин опубликовал юридическое заключение, из которого следует, что к юридической правомочности такого закона имеются более чем серьёзные претензии.

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