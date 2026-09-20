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«Гаилә белән сайлыйбыз» алып баручысы фотоконкурста катнашу шартлары турында сөйләде

ТНВ каналында «Бөтен гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсы алып баручысы Артур Кортес iPhone 17 уйнатуда ничек катнашырга икәнлеге турында сөйләде.

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