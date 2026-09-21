RT поговорил с мужчиной, который вынес из огня полуторагодовалого мальчика

RT поговорил с Владимиром Загитовым, который, рискуя собой, вынес из горящего дома полуторагодовалого мальчика в селе Отреченском Новосибирской области.
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