Весну в Орловской области встретят на коньках и на зимней рыбалке

Приход весны в Орловской области предлагают встретить активно и спортивно. В первые дни марта в регионе состоятся мероприятия в рамках всероссийского зимнего спортивного марафона «Сила России», который организуют под эгидой сторонников партии «Единая Россия».
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