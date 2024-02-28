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Весну в Орловской области встретят на коньках и на зимней рыбалке

Весну в Орловской области встретят на коньках и на зимней рыбалке

Приход весны в Орловской области предлагают встретить активно и спортивно. В первые дни марта в регионе состоятся мероприятия в рамках всероссийского зимнего спортивного марафона «Сила России», который организуют под эгидой сторонников партии «Единая Россия».

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