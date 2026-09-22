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День осеннего равноденствия в 2026 году: точное время, приметы и обычаи

День осеннего равноденствия в 2026 году: точное время, приметы и обычаи

Как напомнили в Московском планетарии, точное прохождение Солнца через экватор в 2026 году придется на 03:05 по мск 23 сентября.

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