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Никола Йович: «Счастлив, что остался в «Хит». Полагал, что меня здесь скоро не будет»

Форвард «Майами» Никола Йович мог расстаться с клубом этим летом в разных сценариях. «Хит» рассматривали игрока в качестве одного из расходных элементов в работе с платежкой.

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