Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Марко Штурм возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ

Марко Штурм возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ.  С 2018 года он входил в тренерский штаб «Кингс» в качестве ассистента главного тренера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх