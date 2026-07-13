В российском регионе от ударов ВСУ с начала года погибли четыре ребенка

В понедельник, 13 июля, в ходе экспертного круглого стола на тему «Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды» уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк привела шокирующую статистику о жертвах среди несовершеннолетних жителей региона.
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