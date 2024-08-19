Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Надо быть тупым фашистом, чтоб победить фашиста?? Так, что ли?Россия выходит на...
  • Юрий Золотарев
    Вас "возьмут в клещи"?? Да не-е-ет... Вас ВОЗЬМУТ ЗА ЯЙЦА!!! И это будет СПРАВЕДЛИВО!!Россия выходит на...
  • HotRS
    Так он еще тогда сказал, что автомат всего лишь символ.Украинский полито...

Хвост виляет собакой: Стармер поручил британскому Совбезу расширить планы военной помощи Украине

Хвост виляет собакой: Стармер поручил британскому Совбезу расширить планы военной помощи Украине

Не успел Владимир Зеленский пожурить британцев за замедление темпов военной помощи Украине в ходе одного из своих видеообращений к нации на минувших выходных, как британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на конфидентов в Минобороны Соединенного Королевства пишет о том, что премьер Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх