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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поединок между Тайсоном и Полом может стать выставочным (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов события. «Правила будут объявлены позднее. Бой может иметь статус выставочного», – сказал собеседник агентства.

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