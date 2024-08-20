Новосибирцы передали системы РЭБ и дрон-детекторы бойцам СВО

Новосибирец с позывным «Казак» погиб при освобождении Новомихайловки в ДНР. До этого парень был сначала старшим наводчиком РСЗО «Град», командиром боевой машины, потом решил перевестись в разведроту, потому что хотел там пригодится.
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