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Вечерний Новосибирск

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  • MustaFa Napaykin
    "...из-за долга под Новосибирском..." - мдляяяяяя. А под другими городами можно иметь долги? )))))Злостный нарушите...
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Новосибирцы передали системы РЭБ и дрон-детекторы бойцам СВО

Новосибирцы передали системы РЭБ и дрон-детекторы бойцам СВО

Новосибирец с позывным «Казак» погиб при освобождении Новомихайловки в ДНР. До этого парень был сначала старшим наводчиком РСЗО «Град», командиром боевой машины, потом решил перевестись в разведроту, потому что хотел там пригодится.

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