Александр Бельский об авиакатастрофе над Синаем: «Вечная светлая память экипажу и пассажирам рейса 9268»

Сегодня исполнилось девять лет со дня трагедии Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале напомнил о трагедии, которая произошла девять лет назад, 31 октября 2015 года, в небе над Синаем.
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