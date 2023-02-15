Вечерний Новосибирск

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Год колонии получил Мудрик за взлом гвоздодером банкомата в Новосибирске

Год колонии получил Мудрик за взлом гвоздодером банкомата в Новосибирске

В октябре прошлого года, 24 числа, неизвестный попытался вскрыть банкомат на улице  Богдана Хмельницкого, электронная касса находилась в зоне круглосуточного обслуживания, поэтому грабитель явился ночью, прихватив с собой кувалду и гвоздодер.

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