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Захарова назвала фобией слова Каллас об угрозе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в котором та назвала Москву экзистенциальной угрозой для стран Европы.

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