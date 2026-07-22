Захарова назвала фобией слова Каллас об угрозе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в котором та назвала Москву экзистенциальной угрозой для стран Европы.
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