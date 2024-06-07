Депутат ВРУ заявил, что добровольно пришедшие в ТЦК украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованными Депутат ВРУ заявил, что добровольно пришедшие в ТЦК украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованнымиГраждане Украины, явившиеся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы) без повестки, имеют право и возможность подписать контракт с армией сроком на один год.