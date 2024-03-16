Минобороны раскрыло подробности разгрома диверсантов у села Козинка Ольга ВайленкоРоссийские военные и пограничники ФСБ успешно предотвратили новую попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наёмников на территорию Белгородской области.
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