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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream Eriksholm: The Stolen...

Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream Eriksholm: The Stolen...

Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen DreamEriksholm: The Stolen Dream была представлена на выставке Future Games Show эффектным трейлером, демонстрирующим смесь отличной атмосферы и стратегического стелса.

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