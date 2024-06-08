Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream Eriksholm: The Stolen...

Представлен атмосферный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen DreamEriksholm: The Stolen Dream была представлена на выставке Future Games Show эффектным трейлером, демонстрирующим смесь отличной атмосферы и стратегического стелса.
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