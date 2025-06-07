Рябков назвал Европу главным препятствием на пути к миру на Украине

Ряд ведущих европейских государств становятся главным препятствием на пути к миру на Украине, они неустанно пытаются расстроить переговорный процесс, в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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