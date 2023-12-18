У 38-летнего Модрича гол и ассист в одном матче. Старше него никто этого не делал в текущем сезоне топ-5 лиг

Хавбек «Реала» набрал «1+1» в одной игре в 5-й раз за карьеру в Примере, где он провел 341 матч. В 38 лет и 99 дней Модрич стал самым возрастным игроком в текущем сезоне в топ-5 лиг Европы, кому удалось забить и отдать голевую передачу в одном матче.