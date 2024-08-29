На Свердловскую область надвигается новый циклон, который принесет с собой похолодание и проливные дожди

Свердловская область готовится к похолоданию и проливным дождям из-за приближающегося циклона. По словам синоптика Алексея Пулина, самое холодное время ожидается в субботу, 31 августа, когда практически весь регион окажется под влиянием арктической воздушной массы.
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