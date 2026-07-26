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Мировое обозрение

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Змеи захватили Гуам вопреки законам генетики: учёные нашли объяснение

Змеи захватили Гуам вопреки законам генетики: учёные нашли объяснение

На небольшом острове Гуам, затерянном в Тихом океане, произошла биологическая катастрофа. Небольшая группа змей, случайно завезенных с военными грузами после Второй мировой войны, буквально сожрала местную природу.

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