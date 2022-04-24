Мировое обозрение

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Макрон набрал свыше 58% голосов в ходе президентских выборов во Франции

globallookpress.com / Gao Jing/XinHua Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в ходе второго тура выборов набрал 58,55% голосов избирателей.

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