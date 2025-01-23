ВСУ начали применять FPV-дроны на оптоволокне с дальностью свыше 40 километров

После успешного применения в ходе украинского конфликта подразделениями ВС РФ FPV-дронов на оптоволокне, данный опыт начали также использовать ВСУ, убедившись на собственном горьком опыте в эффективности.
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