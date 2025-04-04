«Русские идут!»

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Юрий Ильинов
Прогресс дипломатии: МИД России раскрыл, как продвигается диалог с США Российские дипломаты подтвердили успех переговоров с США. МИД положительно оценил изменения во взаимоотношениях странам. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о некотором прогрессе в переговорах с США. Дипломат отметил динамично развивающийся диалог, который медленно, но приносит положительные результаты. По его словам, в Вашингтоне изменили враждебный курс Джо Байдена, и отношения стран постепенно теплеют. «В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, всё обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде», — заявил Сергей Рябков. Ведомства двух стран активно работают над восстановлением полноценной работы, которая была прервана. При этом Рябков подчеркнул, что российские представители МИД намерены изменить ситуацию, связанную с незаконным удержанием объектов госнедвижимости РФ. Дипломаты рассчитывают на возвращение Вашингтона к обязательствам в рамках Венской конвенции. Стоит отметить, страны по-разному работают над решением общих проблем. Ранее «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ» писал про нестыковку подходов США и РФ в решении украинского кризиса. Идеи Вашингтона не устраняют первопричины конфликта России с Украиной. западные СМИ анонсировали переговоры с РФ в Белом доме
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