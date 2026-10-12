Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км была впервые запущена по территории России, заявила директор компании Fire Point Ирина Терех.
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