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Тридцать лет брака, предложение из заключения и «дочки» на ковре: личные драмы и победы Ирины Винер

Тридцать лет брака, предложение из заключения и «дочки» на ковре: личные драмы и победы Ирины Винер

В феврале 2025 года Ирина Винер оставила пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, передав руководство Татьяне Сергаевой.

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