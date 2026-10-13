Это первая системная плата для новых процессоров Intel Nova Lake. Decenta M26-NVLS-ATX09 не для обычных пользователей

Процессоры выйдут только в начале 2027 года Несмотря на то, что процессоры Intel Nova Lake выйдут только в следующем году, компания Decenta уже показала системную плату для таких CPU.
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