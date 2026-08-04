У США почти не осталось запасов дальнобойных ракет из-за войны с Ираном, — Reuters

У США почти не осталось запасов дальнобойных ракет из-за войны с Ираном, пишет Reuters. За пять месяцев боевых действий с Ираном американские военные использовали значительную часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.
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