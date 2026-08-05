Ладу-Русь* осудили на восемь лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента

С 2023 года осужденная находится в международном розыске САМАРА, 5 августа, ФедералПресс. Ленинский районный суд Самары заочно назначил 8 лет колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей общественной деятельнице и «целительнице» Светлане Пеуновой (Ладе-Русь)*, признанной иноагентом.