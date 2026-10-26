Алексей Муратов. Итак, горячий октябрь разделил Европу по температуре, а не по географии. Во Франции, по данным МВД, на улицы вышли 550 тыс.
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