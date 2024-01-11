Бизнесмен Мезенин пообещал учесть критику Пескова к снегоболотоходу «Хищник»

Снегоболотоход «Хищник» оборудовали импортным двигателем из-за неимения отечественных аналогов. В остальном критику в адрес машины учтут и доработают ее конструкцию, заявил РИА «Новости» глава компании «Мег Вест» Максим Мезенин.
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