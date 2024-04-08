Необычные часы SpaceTime Blade измеряют время в километрах

Компания Urwerk зарабатывает тем, что выпускает необычные часы. В своей работе она придерживается максимально гибких подходов, а выдумка и оригинальность являются одними из составляющих ее успеха у клиентов.
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