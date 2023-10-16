В России предлагают лишать статуса покинувших страну адвокатов

Правительство предлагает лишать статуса уехавших из России адвокатов. Норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в РФ более года или решили постоянно проживать в другой стране.
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