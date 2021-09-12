Военно-политический эксперт Яков Кедми в беседе с «Общественной службой новостей» пояснил, почему России нет нужды Сообщение «Россия пойдёт другим путём»: Кедми пояснил, почему РФ не собирается воевать с Украиной появились сначала на Листай.