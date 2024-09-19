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Глава МИД Сибига выступил за участие России в следующих переговорах по Украине

Глава МИД Сибига выступил за участие России в следующих переговорах по Украине

Руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром выступил за участие Российской Федерации в следующих переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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ВД
Вовладар Даров
Опять за Россию решают?
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