Глава МИД Сибига выступил за участие России в следующих переговорах по Украине

Руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром выступил за участие Российской Федерации в следующих переговорах по урегулированию украинского конфликта.
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