В фильме по Minecraft появится «мама Стифлера» из «Американского пирога» По данн...

В фильме по Minecraft появится «мама Стифлера» из «Американского пирога»По данным СМИ, к актерскому составу предстоящего фильма по Minecraft присоединилась Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge), которая многим в первую очередь известна, как «мама Стифлера» из серии комедий «Американский пирог».