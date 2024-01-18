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В фильме по Minecraft появится «мама Стифлера» из «Американского пирога» По данн...

В фильме по Minecraft появится «мама Стифлера» из «Американского пирога» По данн...

В фильме по Minecraft появится «мама Стифлера» из «Американского пирога»По данным СМИ, к актерскому составу предстоящего фильма по Minecraft присоединилась Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge), которая многим в первую очередь известна, как «мама Стифлера» из серии комедий «Американский пирог».

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