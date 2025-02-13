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Свежие комментарии

  • Людмила
    использованный, не все же такие идиоты,как ты, мразь !!!Зеленский попытал...
  • Sobering
    Просто поняли подпиндосники России, что они проиграли Путину. Да и Трампа боятся, так как он не жалует клинтоноидов  ...Сидите тут и ниче...
  • tsan tsan
    Алкашам всегда кажется, что их гоняют.Лазарева заявила ...

В российском регионе осудили организатора квеста за выпавших из окна игроков

В российском регионе осудили организатора квеста за выпавших из окна игроков

В Стерлитамаке осудили организатора квеста, где пострадали трое молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

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