В российском регионе осудили организатора квеста за выпавших из окна игроков

В Стерлитамаке осудили организатора квеста, где пострадали трое молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.
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