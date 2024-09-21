Сеул (WTA). Финал. Касаткина сыграет с Хаддад Майей

Сетка здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 16 – 22 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Финал Дарья Касаткина (Россия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Дата проведения 22 сентября, 10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Аннабель Морозов опубликовала фото с американским флагом
- Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
- Муравьева о программах: «Родилась идея противостояния белого и черного лебедя. Решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал»
Свежие комментарии