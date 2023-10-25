Новую льготу вводят в Приморье: что ждет жителей

Еще одна льгота для семей участников СВО вводится в Приморье. Законопроект, принятый краевым Заксобранием, предлагает освободить супругов погибших военнослужащих от уплаты транспортного налога, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
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