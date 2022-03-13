Газета «Культура»

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Открыт прием заявок на конкурс «Ревизор»

Открыт прием заявок на конкурс «Ревизор»

В Российском книжном союзе сообщили о начале приема заявок на XI конкурс «Ревизор», передает ТАСС. Участники будут соревноваться в 13 номинациях: «Событие года», «Журналист года», «Редактор года / Руководитель направления», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Блогер года», «Управляющий книжного магазина», «Чтение XXI века», «Цифровые сервисы и технологии», «Лучший образовательный проект».

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