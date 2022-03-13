Открыт прием заявок на конкурс «Ревизор»

В Российском книжном союзе сообщили о начале приема заявок на XI конкурс «Ревизор», передает ТАСС. Участники будут соревноваться в 13 номинациях: «Событие года», «Журналист года», «Редактор года / Руководитель направления», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Блогер года», «Управляющий книжного магазина», «Чтение XXI века», «Цифровые сервисы и технологии», «Лучший образовательный проект».