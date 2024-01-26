Зачем тереть замшевую обувь молоком — топовые лайфхаки сделать ее как новой

Замша — это стильный и элегантный материал для обуви, но он требует особого ухода. Если вы хотите, чтобы ваша замшевая обувь выглядела как новая, попробуйте несколько лайфхаков о сохранении ее в первозданном виде.
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