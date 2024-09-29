БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Михаил Мерзликин
    Путина поставили богатеи и делать он будет, то что им нужно, а им нужен строй, который сейчас.ДЕДУШКА ИЗ КИШЛАК...
  • Alex Nемо
    Вот прямо таки странно получается что депутат Матвеев не знает о таком простом факте - русских и русскоговорящих люде...ДЕДУШКА ИЗ КИШЛАК...
  • Nikolay Zakharov
    Нет посылать друзей не надо они же друзья,а вот вразумлять,есть необходимость.Таких бы друзей ...

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы ﻿

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы ﻿

Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).

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