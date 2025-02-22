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Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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