Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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